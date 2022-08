Công an xã kịp thời ngăn 2 vụ nhảy cầu tự tử ở Hà Tĩnh

Công an xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa kịp thời can ngăn 2 người đàn ông có ý định nhảy cầu Phủ 2 (nằm trên tuyến đường tránh quốc lộ 1, thuộc xã Cẩm Vịnh) để tự tử.

Vào khoảng khoảng 21h ngày 23/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Cẩm Vịnh do Đại úy Đặng Thế Long - Trưởng Công an xã làm tổ trưởng đã phát hiện một người đàn ông đang trèo lên lan can cầu Phủ 2, có dấu hiệu định tự tử.

Lực lượng công an đã cùng với người đi đường nhanh chóng can ngăn, thuyết phục người đàn ông này từ bỏ ý định ban đầu. Qua trao đổi, người đàn ông tên H (SN 1985, trú tại TP. Hà Tĩnh), do áp lực cuộc sống nên mới nghĩ đến điều dại dột trên.

Tiếp đó, đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, Công an xã Cẩm Vịnh nhận được tin báo của người dân về việc tiếp tục có thêm một người đàn ông đang ở trên cầu Phủ 2, có nghi vấn tự tử.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt, cùng với người dân can ngăn, thuyết phục người đàn ông này từ bỏ ý định dại dột. Được biết, anh này SN 2000, hiện trú tại huyện Thạch Hà, do buồn chuyện gia đình nên đã có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay sau khi được can ngan, thuyết phục, cả hai đã được chăm sóc y tế, đến 23h30 cùng ngày, sau khi ổn định hơn về tâm lý và sức khoẻ đã được người thân đón về.

Bảo Trung