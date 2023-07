Công an xã ở Hương Sơn liên tiếp bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ ma túy

3 đối tượng bị lực lượng công an xã ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ trong 2 vụ án đều nghiện ma túy.

Thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, ngày 28/6/2023, Công an các xã Sơn Long, Sơn Châu, Sơn Bình đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Tân Mỹ Hà, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn tiến hành tuần tra trên địa bàn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tại khu vực thôn Đông, xã Sơn Châu, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, trú tại thôn Đông, xã Sơn Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 9 viên hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng tại thôn Đông, xã Sơn Châu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 34 viên hồng phiến.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan công an.

Tang vật vụ án Nguyễn Văn Hoàng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Nho (SN 1994, trú tại thôn 6, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Văn Nho tại cơ quan công an.

Được biết, Nguyễn Văn Hoàng và Phan Văn Nho đều là những người nghiện ma túy. Phan Văn Nho vào năm 2020 bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 28/6/2023, các lực lượng nói trên, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Yên Thịnh, xã Sơn Châu, đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Trung Đức (SN 1994, trú tại thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm) đang có hành vi tàng trữ 12 viên hồng phiến.

Đối tượng Phạm Trung Đức cùng tang vật vụ án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Phạm Trung Đức là người nghiện, mua số ma túy trên về để sử dụng. Năm 2017, đối tượng này đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 21 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2022, đối tượng bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Trung Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ Phan Văn Nho về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương