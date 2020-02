Công an xã “úp sọt" 12 đối tượng đánh bạc trong đêm

Lực lượng công an xã ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 20 triệu đồng,

Lực lượng công an làm việc với 5 đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Tiến Dũng

Vào khoảng 18h10 ngày 12/2, Công an xã Sơn Ninh phối hợp Công an xã An Hòa Thịnh phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại nhà riêng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986), ở thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh.

Danh tính các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhà); Nguyễn Tuấn Toại (SN 1987), Nguyễn Văn Lâm (SN 1978), Nguyễn Văn Toàn (SN 1970), Phạm Quang Nhật (SN 1987), cùng trú tại xã Sơn Ninh. Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 11 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ trong vụ đánh bạc ở nhà Hà Huy Định

Tiếp đến, vào 22h30 cùng ngày, công an các xã: Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình đã phối hợp, bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt trên chiếc bạc tại nhà Hà Huy Định (SN 1987), ở xã An Hòa Thịnh, gồm: Võ Tá Định (SN 1986); Hà Huy Định (SN 1987); Hà Xuân Hòa (SN 1972); Lê Minh Tuân (SN 1984); Nguyễn Xuân Huyền (SN 1966); Phạm Xuân Trung (SN 1990), cùng trú tại xã An Hòa Thịnh và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1975), trú tại quận 12, (TP Hồ Chí Minh).

7 đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Hà Huy Định

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, gần 9 triệu đồng, cùng một số tang vật khác. Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Thanh Thúy