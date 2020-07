Công nhân mỏ đá trộm 24 kg thuốc nổ

Nguyễn Trọng Tân (SN 1971, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị bắt về hành vi trộm 24kg thuốc nổ của công ty.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Trọng Tân

Vào khoảng 5h ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Đỉnh Bàn, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng cửa Sót bắt quả tang Nguyễn Trọng Tân về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ tại khu vực núi Nam Giới, xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà).

Tang vật thu giữ gồm 24 kg thuốc nổ công nghiệp.

24 kg thuốc nổ được Nguyễn Trọng Tân chôn dưới bãi cát trước khi mang đi bán

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Tân khai nhận, là nhân viên hợp đồng của Công ty Xây dựng số 1 tại xã Đỉnh Bàn.

Quá trình làm việc tại mỏ đá, Tân phát hiện công ty có nhiều thuốc nổ công nghiệp, nên đã đánh cắp 24 kg thuốc nổ đem ra chôn xuống bãi cát gần đó. Sau đó, trong lúc đang chuẩn mang thuốc nổ đi bán thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hồng Nhung - Văn Hùng