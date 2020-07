Container rơi bánh giữa đường khi đang chạy trên quốc lộ ở Hà Tĩnh

Khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh, bánh xe dự phòng của container bất ngờ rơi xuống đường.

Lúc 17h45 chiều nay (21/7), xe container mang BKS 98C - 074.45 kéo theo rơ-mooc 98R - 011.71 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi lưu thông qua địa phận xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà), chiếc bánh dự phòng của container bất ngờ rơi khỏi gầm, lăn xuống đường. Sự cố làm bánh xe phía sau của container chèn lên khiến phương tiện này chao đảo.

Chiếc bánh dự phòng sau khơi rơi khỏi container.

Vụ việc may mắn không gây ra sự cố đáng tiếc do người lái ôtô phía sau giữ khoảng cách an toàn.

“Lúc đầu, xe tôi chạy cách đuôi container khoảng 20m nhưng sau đó tôi chạy chậm lại, giữ khoảng cách xa hơn thì thấy bánh xe container rơi ra. Nếu lúc đó mà chạy phía sau phương tiện này thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Nguyễn Văn Nam – người điều khiển ô tô 7 chỗ, chia sẻ.

Tài xế quay lại lấy bánh xe bị rơi.

Tài xế container sau khi phát hiện sự việc đã cho phương tiện dừng lại để lấy bánh xe. Phải mất 30 phút, tài xế này mới có thể đưa bánh dự phòng lắp lại dưới gầm xe.

May mắn không có thương vong sau sự cố hy hữu.

Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan tới việc bánh xe container rơi xuống đường lúc đang di chuyển.

Thiết nghĩ, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, các phương tiện tải trọng lớn có lắp bánh dự phòng cần kiểm tra kỹ trước lúc lưu thông.

V.Đ