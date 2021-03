CSGT Hà Tĩnh bắt 2 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Nghệ An

Sau khi “đào tẩu” khỏi khu cách ly tập trung ở Nghệ An, 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã bị CSGT Hà Tĩnh bắt giữ khi qua địa bàn huyện Kỳ Anh.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt được 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Các đối tượng được lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 17/3, trong qua trình tuần tra, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về việc có 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trước đó và đang trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung nhưng đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng và bố trí thêm các điểm chốt chặn.

Tài xế Phan Thành Trung điều khiển xe ô tô chở hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại KM 558 + 300, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Đội tuần tra kiểm soát 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô BKS 51G-86932 do Phan Thành Trung (SN 1985, thường trú tại thị xã Gò Công, Tiền Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành cho dừng xe kiểm tra.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh lập biên bản bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 2 đối tượng Zhu Bing Zhan (SN 1995) và Huang Chao Xiang Xiang (SN 1994) mà Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang truy bắt nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, tạm giữ phương tiện.

Hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An để tiếp tục điều tra xử lý.

Văn Hùng - Anh Cường