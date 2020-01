CSGT ở Hà Tĩnh tới tận nhà vận động tài xế nói không với bia rượu khi lái xe

Tranh thủ khi các lái xe ở nhà, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tới tận nhà vận động ký cam kết không sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện giao thông.

Cán bộ Đội CSGT Công an Đức Thọ tới tận nhà tài xế vận động ký cam kết không sử dụng bia rượu và các chất kích thích

Buổi trưa và buổi tối của 2 ngày qua, 10 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tới tận nhà của chủ các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn để vận động chấp hành pháp luật về pháo nổ; không sử dụng bia rượu và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông.

Đại úy Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho hay: "Buổi ngày, các tài xế sẽ bận công việc nên đơn vị tranh thủ gặp được lúc ngoài giờ hành chính (buổi trưa và buổi tối). Khi tới nhà, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT sẽ trao tặng gia đình tờ lịch của công an, đồng thời tuyên truyền các tác hại do pháo, bia rượu gây ra.

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

“Sau 2 ngày, Đội CSGT đã vận động được 30 doanh nghiệp, tài xế chấp hành pháp luật về pháo nổ và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đơn vị sẽ cố gắng làm xong công việc trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.” - Đại úy Nguyễn Thành Chung thông tin.

Theo Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ, ngoài nội dung tuyên truyền thì đây cũng là đợt rà soát lại số lượng phương tiện, tài xế để đưa vào danh sách quản lý, phục vụ cho công tác kiểm soát, tạo thuận lợi khi cần giải quyết những việc phát sinh như xử lý tai nạn giao thông, khám lưu hành, sang tên đổi chủ...

Số người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện ở Đức Thọ đã giảm rõ rệt.

Sau 11 ngày ra quân (từ 1 - 11/1), Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, phạt tiền hơn 80 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết: Trong quá trình làm việc, một số tài xế vẫn có biểu hiện chống đối, như không chịu hợp tác đo nồng độ cồn, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì để xe lại rồi bỏ đi hoặc nhận thấy CSGT từ xa liền quay đầu, chuyển hướng vào các ngõ ngách, tránh sự kiểm tra…

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, xử lý không có vùng cấm thì sau thời gian ra quân, số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn đã giảm hẳn, có những đêm không phát hiện trường hợp vi phạm.

Được biết, những ngày đầu, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ tập trung kiểm tra nồng độ cồn ở các khu vực trung tâm của huyện. Từ hiệu quả đưa lại, Đội CSGT tiếp tục triển khai, phối hợp với lực lượng chức năng các xã để tuần tra, kiểm soát trên trục đường chính và đã phát hiện thêm một số trường hợp vi phạm.

Thạch Quý