Đã bắt được nghi phạm bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục đích tống tiền, sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân của em yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con.

Vào 5h sáng nay (15/8), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP, lực lượng Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị BT7 Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Hình ảnh bé trai 7 tuổi bị bắt cóc (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin chính thức từ Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết: Đối tượng sinh năm 1992, quê Vĩnh Phúc. Nạn nhân là em bé 7 tuổi. Bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục đích tống tiền. Sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân của em yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con. Sự việc xảy ra vào 19h40 tối qua.

Theo Công an quận Long Biên, gia đình cháu bé đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 USD để chuẩn bị chuộc con.

Ngay trong đêm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố và Công an quận Long Biên đã theo các dấu vết truy bắt đối tượng. Đối tượng bị bắt tại Hà Nam và đã được di lý về Hà Nội vào sáng nay. Đối tượng có súng bắn đạn cao su nên trong quá trình vây bắt, 1 chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bị thương vào đùi phải.

Tin liên quan: Bắt đối tượng trốn nã tại Hà Tĩnh Công an huyện Đức Thọ vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Tú (SN 1963) tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh trốn truy nã.

Theo VTV