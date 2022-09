Đã phát hiện 23 thi thể trong quán karaoke Bình Dương, đang tiếp tục tìm kiếm

Đến nay đã phát hiện 23 thi thể trong quán karaoke ở Bình Dương, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương - xác nhận với Tuổi Trẻ Online lúc 17h40 ngày 7-9.

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy tiến vào bên trong quán karaoke đưa thêm thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Trong số các nạn nhân mới được phát hiện, nhiều người được tìm thấy tử vong trong toilet của phòng karaoke.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục đập tường để tiếp cận một căn phòng, có sự tăng cường của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Bình Dương.

“Tới giờ này công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục. Do các căn phòng đóng kín, quá nóng nên việc tiếp cận gặp khó khăn, phải đục tường. Chưa thể khẳng định khi nào kết thúc” - ông Dũng cho hay.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An) có 30 phòng hát. Lúc 20h15 ngày 6-9, lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của quán, sau đó lan nhanh.

Công an tỉnh đã điều động gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang tới chữa cháy, cứu được 22 người từ sân thượng xuống đất. Ngoài ra còn có nhiều người tự tìm cách thoát ra ngoài, nhiều người bị thương khá nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, các bác sĩ cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 40 nạn nhân trong đêm. Tới sáng 7-9, còn 10 người điều trị tại bệnh viện này, 1 người bị chấn thương sọ não nặng được chuyển lên tuyến trên. Còn các nạn nhân khác bị thương nhẹ hơn đã về nhà.

Theo thông tin ban đầu, trong số nạn nhân tử vong, có nhiều nhân viên của quán karaoke, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể. Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để tiếp tục làm rõ.

Theo Tuổi trẻ