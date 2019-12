Đảm bảo an toàn cho người dân Hà Tĩnh xuống đường cổ vũ U22 Việt Nam

Đến thời điểm này, Công an Hà Tĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, kế hoạch để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam ở trận chung kết Sea Games 30 vào tối nay.

Lực lượng công an sẽ đảm bảo an toàn cho người hâm mộ xuống đường cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam nhưng sẽ xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng gây mất ANTT. Trong ảnh:Công an TP Hà Tĩnh xử lý những người vi phạm sau trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 29/8/2018 - Ảnh: Anh Tấn)

Thành phố Hà Tĩnh là địa bàn trung tâm, nơi diễn ra nhiều hoạt động sau các sự kiện thể thao lớn. Vì vậy, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng CSGT - trật tự và các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường lực lượng bảo vệ dân phố… cùng tham gia đảm bảo TTATGT trong tối hôm nay, đặc biệt là sau trận đấu, người dân sẽ xuống đường để “đi bão” cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam.

Thiếu tá Phạm Duy Thành - Đội trưởng Đội CSGT – trật tự cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã huy động 80 cán bộ, chiến sỹ (trong đó có 30 cán bộ, chiến sỹ tăng cường từ Phòng CSGT) để thường trực trên các tuyến đường. Ngoài ra, toàn bộ quân số của Công an thành phố, công an các xã, phường đều ứng trực 100%, sẵn sàng xuất quân khi có lệnh…”.

Cũng theo Thiếu tá Thành thì ngay từ chiều nay, Công an thành phố Hà Tĩnh sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ để giải quyết kịp thời sự cố, không để ùn tắc giao thông; phối hợp với lực lượng công an các xã, phường cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Công an TP Hà Tĩnh sẵn sàng xuất kích, giải quyết tình huống khi có lệnh, đảm bảo bình yên cho người dân (Ảnh: Cao Cường)

Cùng tham gia với Công an thành phố Hà Tĩnh trong đêm nay còn có hơn 70 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh).

Thượng tá Bùi Viết Ái – Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: “Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ chia làm 5 tổ tuần tra (2 tổ ô tô, 3 tổ xe máy), chốt chặn tại các tuyến đường lớn, tuyến đường nhiều người qua lại, các ngã ba, ngã tư, địa bàn trọng điểm để đảm bảo an toàn cho người dân xuống đường cổ vũ; đồng thời răn đe, ngăn ngừa kịp thời các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, ATGT…”.

Ngoài hơn 70 cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, ATGT đêm nay thì toàn bộ cán bộ, chiến sỹ còn lại của lực lượng cảnh sát cơ động sẽ ứng trực 100%, sẵn sàng xuất quân khi có lệnh (Ảnh Mai Hoàng)

Trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam đang đến gần, hy vọng các cổ động viên Thành Sen sẽ là những cổ động viên văn minh, tránh những hành động vi phạm pháp luật để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn.

Mai Hoàng