Đâm trọng thương người va chạm giao thông vì bị thất hứa bồi thường

Chỉ vì bị thất hứa trong việc bồi thường sau va chạm giao thông, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994), trú tại tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh) đã đâm trọng thương người va chạm giao thông với mình.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, vào khoảng tháng 11/2019, anh Trần Đình Tùng (SN 1978, trú tại thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển xe máy có xảy ra va chạm giao thông với Nguyễn Văn Tuấn. Sau sự việc xảy ra, anh Tùng muốn tự giải quyết dân sự và hứa sẽ đền bù cho Tuấn, thế nhưng mãi sau này vẫn không thực hiện.

Đến chiều 20/2/2020, Nguyễn Văn Tuấn xuống thị trấn Nghèn (Can Lộc) để giải quyết việc gia đình thì gặp Tùng. Tại đây, liên quan đến đền bù vụ va chạm giao, hai bên có lời qua tiếng lại.

Trên đường về, do bức xúc nên Tuấn ghé chợ thị trấn Nghèn mua một con dao gọt hoa quả đuổi theo tìm Tùng. Khi đuổi kịp, Tuấn bất ngờ dùng dao đâm từ phía sau trúng vào vai trái của Tùng rồi sau đó bỏ trốn vào miền Nam.

Tùng được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị với tỉ lệ tổn thương trên cơ thể là 29 %.

Sau hơn 4 tháng bỏ trốn, đến ngày 4/6/2020, Nguyễn Văn Tuấn đã đến Công an huyện Can Lộc trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bùi Lâm