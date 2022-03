Đang chấp hành án trộm cắp, nam thanh niên vẫn “đào tường, khoét vách"!

Đang chấp hành bản án 8 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Đặng Hữu Tính (SN 2005) trú ở xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đặng Hữu Tính.

Ngày 24/2, Công an xã Tùng Lộc nhận tin báo của anh Nguyễn Duy Thìn (SN 2000, trú tại xã Tùng Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 2 điện thoại di động (trị giá khoảng 5 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tùng Lộc đã điều tra, xác định rõ thủ phạm vụ trộm là Đặng Hữu Tính.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tính đã cúi đầu nhận tội, đồng thời thừa nhận thêm, từ đầu năm đến nay, Tính còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã với tổng tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với Đặng Hữu Tính.

Được biết, Đặng Hữu Tính là đối tượng đang chấp hành bản án 8 tháng tù treo, 16 tháng thử thách về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hữu Tính về hành vi “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kiều Oanh