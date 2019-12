Đang thụ án treo, vẫn giả danh phóng viên hoạt động báo chí ở Hà Tĩnh

Theo thông tin từ ngành chức năng Hà Tĩnh, ông Lê Văn Phan đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo của TAND tỉnh Nghệ An về tội Cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, vào chiều 5/12/2017, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai 2 người, trong đó có ông Lê Văn Phan, xưng là phóng viên đang nhận tiền “làm luật” tại quán cà phê ở thị trấn Nam Đàn với số tiền là 10 triệu đồng. Trước đó, ông Lê Văn Phan có bài viết nghi vấn về tình trạng bảo kê xe tải, xe đầu kéo ở Nghệ An chở cát đá quá tải như cơi nới thành thùng, chở đá cao vượt thùng so với thiết kế trên các tuyến quốc lộ 46, quốc lộ 48, quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Nghệ An. Để không tiếp tục đăng tải các thông tin tiếp theo liên quan đến nội dung trên, 2 người này đã nhận tiền “làm luật"” ở một quán cà phê thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An bắt giữ.