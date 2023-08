Điểm sáng bảo vệ an ninh trật tự ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đảm bảo an ninh trật tự là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bởi vậy, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn chủ động thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Huyện Hương Sơn nằm ở biên giới phía Tây của Hà Tĩnh.

Là huyện miền núi biên giới phía Tây của Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn với dân số gần 143.000 người, có cửa khẩu Cầu Treo nằm trên quốc lộ 8, đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào dài gần 64km.

Với điều kiện đặc thù đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Hương Sơn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm liên quan tới xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản, buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy…

Với sự vào cuộc của Công an huyện Hương Sơn, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay: Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong đảm bảo ANTT, Công an huyện Hương Sơn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định ANTT. Đơn vị tập trung nắm tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn; tăng cường lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định, việc nâng cao nhận thức hiểu biết cho Nhân dân là giải pháp then chốt có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, lực lượng công an tích cực phối hợp với các đồn biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền tới từng hộ dân, người dân.

Công an huyện chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị trong Nhân dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương.

Song song với đó, Công an huyện Hương Sơn thường xuyên bám sát cơ sở, nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng, kịp thời phát hiện các vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ Nhân dân để xử lý dứt điểm, không để phức tạp, kéo dài.

Công an huyện Hương Sơn bắt giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (SN 1994, trú tại bản Xốp Tơng, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép heroin.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, triệt xóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội.

6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, làm rõ 19 vụ, 31 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 12 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ 261,7kg pháo các loại và hàng hóa không có giấy tờ trị; 32 vụ, 30 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an huyện Hương Sơn luôn giải quyết thấu đáo các kiến nghị, thắc mắc của người dân.

Đơn vị này cũng đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy; 46 vụ, 56 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh và 20gam heroin, 1.136 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 32.800 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan.

Với nhiều giải pháp được triển khai, ANTT ở huyện miền núi Hương Sơn luôn được giữ vững. Nhờ đó, bà con Nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.

“Lực lượng Công an huyện nói chung và nhất là từ khi có Công an chính quy về làm việc trên địa bàn, mọi vướng mắc của người dân luôn được giải quyết thấu đáo, nhanh chóng nên chúng tôi rất an tâm”, ông Trần Xuân Quý (trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn hướng dẫn cài đặt định danh điện tử cho người dân.

Không chỉ là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an Hương Sơn luôn hăng hái, thi đua lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các chương trình, hoạt động thiện nguyện, nghĩa tình đồng đội, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, để lại ấn tượng đẹp trong lòng quần chúng nhân dân.

Thượng tá Hà Hải Long – Trưởng Công an huyện chia sẻ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, ngành, các lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn, lực lượng Công an Hương Sơn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sằng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình định, phục vụ sự phát triển kinh tế của địa phương.

Công an huyện Hương Sơn phố hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới.

Với những thành tích đạt được, Công an huyện Hương Sơn vinh dự được Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được thưởng bằng khen, giấy khen khi có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm. Đây là động lực để tập thể Công an huyện phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục bám nắm địa bàn, phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”.

Nhung Quý – Nguyên Khang