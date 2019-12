Diễn tập phương án chữa cháy ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Hà Tĩnh

Sáng 26/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - PC 07 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Vinpearl chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cho cán bộ, nhân viên tại Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas (Lộc Hà).

Khi đám cháy xảy ra, nhân viên Công ty nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức chữa cháy...

Tình huống giả định là do chập điện nên xảy ra cháy tại kho hàng tòa nhà BOH, sau đó lan sang khu vực phòng giặt là và các khu vực khác. Đây là khu vực tập trung nhiều hàng hóa, khả năng cháy cao do có nhiều bao bì, hóa chất dễ cháy.

Nếu không phát hiện và chữa cháy kịp thời, đám cháy có khả năng tỏa ra nhiều khói, khí độc gây cản trở việc thoát nạn và chữa cháy. Đặc biệt, đám cháy có khả năng lan nhanh, ảnh hưởng đến toàn bộ tòa nhà và khu vực xung quanh.

Nhân viên công ty di chuyển tài sản sang khu vực an toàn, cử người hướng dẫn xe chữa cháy và các lực lượng tham gia chữa cháy.

Khi phát hiện thấy cháy, nhân viên công ty nhanh chóng báo động, phân công người gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114; cắt điện khu vực cháy, huy động lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra khu vực an toàn; cử người hướng dẫn xe chữa cháy và các lực lượng tham gia chữa cháy.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh gấp rút triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy...

Mặc dù lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu nhưng do lúng túng nên hiệu quả chữa cháy thấp. Theo đó, lửa, khói đã cháy lan, bao trùm toàn bộ tòa nhà và lan sang khu vực khác, hạn chế tầm nhìn do khói bao phủ. Có một số nhân viên do vào cứu chữa bị khói, nhiệt tác động nên chưa thoát ra khỏi đám cháy.

... cứu người bị nạn, cấp cứu nạn nhận kịp thời.

Nhận được tin báo cháy của cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát lệnh xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 xe chở quân và 24 CBCS để triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn, cứu tài sản.

Các lực lượng tham gia tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập.

Theo đánh giá của Đội trưởng PC 07 Lê Đình Lộc, quá trình diễn tập phương án chữa cháy của Công ty CP Vinpearl chi nhánh Hà Tĩnh tại Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas đã được thực hiện theo đúng kỹ thuật, chiến thuật đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Ngân Giang - Phi Châu