Đối tượng trốn nã ở Hà Tĩnh bị bắt tại TP Thủ Đức

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an TP. Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Phan Văn Lợi (SN 1980, trú tại Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An) sau gần 2 năm bị truy nã.

Đối tượng Phan Văn Lợi.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Linh Chiểu (TP. Thủ Đức, thuộc TP Hồ Chí Minh) phát hiện trường hợp Phan Văn Lợi có đặc điểm nhân thân lai lịch, đặc điểm nhận dạng, tình nghi giống với thông báo truy nã trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai xác minh, nhận dạng xác định thông tin trùng khớp với đối tượng đơn vị đã truy nã gần 2 năm qua.

Sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức bắt giữ Phan Văn Lợi.

Cơ quan Công an làm việc với Phan Văn Lợi.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào ngày 30/5/2018, Phan Văn Lợi đã có hành vi phá khóa, trộm 1 xe máy nhãn hiệu Wave trị giá 12 triệu đồng, tại khu vực tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên của một người dân trên địa bàn.

Ngày 13/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối đối với Phan Văn Lợi về hành vi “trộm cắp tài sản”, nhưng Phan Văn lợi đã bỏ trốn, buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy nã đối với Phan Văn lợi.

Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Bảo Trung