Đột kích quán karaoke ở Thạch Hà, bắt giữ 9 đối tượng đang mở “tiệc ma túy”

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

2 đối tượng nói trên gồm: Trương Khắc Tuấn (SN 1992, trú tại TP Hà Tĩnh) và Phạm Văn Duy (SN 1995, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương).

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào ngày 23/4/2022, Công an huyện Thạch Hà bất ngờ đột kích 1 quán karaoke trên địa bàn, phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng nam, nữ đang trong tình trạng “phê” ma tuý.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới quán karaoke Khánh Huyền (địa chỉ tại xã Ngọc Sơn), trong đó nhiều đối tượng không phải là người trên địa bàn, có biểu hiện tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, vào lúc 3h ngày 23/4, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Ngọc Sơn đột kích quán karaoke Khánh Huyền, phát hiện tại phòng hát VIP 5 có 9 đối tượng nam, nữ thanh niên đang trong tình trạng “phê” ma tuý, gồm: Trương Khắc Tuấn (SN 1992), Lê Hữu An (SN 1992), Mai Thị Linh Phương (SN 2007), Nguyễn Đăng Dương (SN 1991), Nguyễn Đình Thịnh (SN 1989) - đều trú tại TP Hà Tĩnh; Lê Thị Tuyến (SN 1992) trú tại huyện Hương Khê; Phạm Văn Duy (SN 1995), trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương; Nguyễn Văn Dương (SN 1993), trú huyện Diễn Châu, Nghệ An và Nguyễn Thanh Bình (SN 1987), trú huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ màu trắng có dính chất bột màu trắng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuộn tròn lại bằng đầu thuốc lá bên trong có dính chất bột màu trắng, 1 túi ni-lông trong suốt có kích thước 2 x 2 cm bên trong chứa các chất bột màu trắng và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua test nhanh, tất cả các đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma tuý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.

Trọng Anh - Thu Hiền