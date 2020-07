Đưa ma túy từ Hồng Lĩnh vào Can Lộc bán cho “con nghiện”, lĩnh 10 năm tù

Trần Văn Toàn đưa ma túy từ TX Hồng Lĩnh vào địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bán cho rất nhiều “con nghiện” để kiếm lời.

Sáng nay (7/7), Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Toàn (SN 1978, trú tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Văn Toàn và tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, vào lúc 20h25" ngày 12/2/2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Can Lộc, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Toàn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán kiếm lời.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20,6864 gam Methamphetamin, 0,0581 gam heroin và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn khai nhận: Từ tháng 1/2020, Toàn đã đưa ma túy từ Hồng Lĩnh vào địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc bán cho rất nhiều “con nghiện” để kiếm lời.

Được biết, đối tượng Toàn là “con nghiện” lâu năm vừa mới ra tù về tội mua bán ma túy chưa lâu thì lại tiếp tục tái phạm.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Toàn 10 năm tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng liên quan đến tội danh trên.

Quang Anh