Đức Thọ: Bắt đối tượng cướp giật 4 triệu đồng của phụ nữ

Trần Quốc Tuấn điều khiển xe máy đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại đoạn đường Yên Trung, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Công an huyện Đức Thọ quyết định bắt tạm giam Trần Quốc Tuấn về hành vi cướp giật tài sản.

Công an huyện Đức Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Quốc Tuấn (SN 1978, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16h30, ngày 17/4/2022, tại đoạn đường Yên Trung, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, đối tượng Trần Quốc Tuấn điều khiển xe máy đã thực hiện hành vi cướp giật túi ni lông màu đen của chị Nguyễn Thị Hường, trú tại thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc.

Tài sản Tuấn cướp là 4 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc điện thoại di động Nokia.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai lực lượng khoanh vùng điều tra sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 18/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành triệu tập Trần Quốc Tuấn lên làm việc. Tại đây, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi cướp giật đối với bị can Trần Quốc Tuấn.

Đức Phú - Song Thủy