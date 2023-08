Dùng bằng lái giả vẫn chở 20 hành khách từ Nghệ An vào Quảng Trị

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh xét hỏi, tài xế xe khách quê Nghệ An đã thừa nhận với lực lượng Công an Hà Tĩnh, giấy phép lái xe mình đang sử dụng là giả.

Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 11 triệu đồng đối với tài xế xe khách Đinh Trung Tuấn Anh (SN 1992, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Điều khiển xe ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp”.

Trước đó, vào hồi 10h35 ngày 14/8/2023, tại Km 43+200 đường ĐT547, thuộc địa phận thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tổ công tác 256 Công an Hà Tĩnh tiến hành dừng, kiểm soát xe khách BKS 37B-023.43 do lái xe Đinh Trung Tuấn Anh điều khiển.

Quá trình kiểm soát các loại giấy tờ liên quan, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện có dấu hiệu được làm giả. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra trên xe chở hơn 20 hành khách theo diện hợp đồng từ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào La Vang, Quảng Trị.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh xét hỏi, tài xế xe khách đã thừa nhận giấy phép lái xe đang sử dụng là giả.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Trung Tuấn Anh về lỗi: “Điều khiển xe ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp" được quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 11 triệu đồng.

Văn Hùng – Nga Nguyễn