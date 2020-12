Dùng dao đâm… vợ hàng xóm trọng thương!

Cơ quan chức năng huyện Hương Khê vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1999, trú tại xóm Hương Giang, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, khoảng 7h30 phút ngày 10/12/2020, Nguyễn Hoàng Nam cầm 1 con dao nhọn, dài 21cm bỏ vào túi áo rồi đến nhà Đinh Vũ H. (trú cùng thôn).

Khi đến nơi, thấy vợ anh Đinh Vũ H. là chị Nguyễn Thị Tình (SN 1979) đang trang điểm trong phòng ngủ, Nam liền lấy dao đâm chị Tình 2 nhát vào lưng khiến chị này bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, sau đó chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 32%).

Hiện, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Hoàng Nam về tội cố ý gây thương tích.

Quang Anh - Anh Bắc