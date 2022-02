Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo để Nhân dân đón xuân bình yên

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, Nhân dân vui tết, đón xuân trong bình yên, an toàn.

Giữ vững tình hình an ninh trật tự

Công an TP Hà Tĩnh túc trực 24/24h đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp tết Nhâm Dần.

Bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng người Hà Tĩnh làm ăn xa quê trở về khá đông cùng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán, đi lại trong dịp tết tăng cao khiến tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT dịp tết, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT, sẵn sàng các biện pháp ứng phó để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo tại 13 huyện, thành phố, thị xã.

Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 130 kg pháo.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 59 vụ, 62 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Chỉ tính đêm giao thừa, Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 46 vụ, 46 đối tượng sử dụng pháo trái phép; phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép pháo; vận động, thu hồi 1 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, 2 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, 17 quả pháo hoa nổ, 5 quả pháo bi, 1 kg hóa chất dùng để chế tạo pháo nổ.

Lực lượng công an cũng chủ động nắm chắc, kiểm soát tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung điều tra các vụ án đã khởi tố, các chuyên án đã xác lập. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản; 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ và 3 đối tượng vận chuyển hàng cấm.

Công an huyện Thạch Hà tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT đêm giao thừa.

Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú, đảm bảo việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, khai báo y tế, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kiểm soát tốt an toàn giao thông

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp tết Nhâm Dần tăng cao.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nhâm Dần tăng cao khiến tình hình trật tự ATGT có chiều hướng diễn biến phức tạp, Ban ATGT tỉnh đã sớm công bố đường dây nóng gồm 10 số điện thoại của lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Thanh tra giao thông để tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời các phản ánh về giao thông.

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Việt Thắng cho hay: Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, tất cả các bến xe đều có kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp tết Nguyên đán. Sau 9 ngày nghỉ tết, số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 390 xe với 3.138 lượt khách. Các tuyến xe buýt chỉ tạm ngưng hoạt động trong 2 ngày là 31/1 và 1/2 (ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 tết), còn những ngày sau đó hoạt động bình thường.

Lực lượng thanh tra giao thông cũng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền tại các bến xe, tổ chức các đội tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT trong và ngoài bến xe, nhất là công tác vận tải hành khách, chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, trong thời gian nghỉ tết, dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nhưng các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa hoạt động thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Một vụ va chạm giữa xe ô tô con và container xảy ra lúc 11h ngày 6/2 trên QL1 đoạn qua xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà khiến xe con bị hư hỏng nặng.

Liên quan tới tình hình tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho biết: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 3 người, bị thương 5 người.

Tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận 232 trường hợp nhập viện do va chạm giao thông, giảm 96 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 391 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông; trong đó, chủ yếu là vi phạm tốc độ (188 trường hợp), vi phạm mũ bảo hiểm (115 trường hợp), tước giấy phép lái xe 84 trường hợp, dự kiến thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 400 triệu đồng.

Văn Đức - Mai Hoàng