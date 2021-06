Hà Tĩnh: 3 ngày, Công an Hương Sơn phá 2 vụ trộm cắp tài sản

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với tổng tài sản hơn 80 triệu đồng.

Sáng ngày 2/6/2021, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo của chị T.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, Hương Sơn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc nhẫn vàng đính kim cương, 1 chiếc nhẫn vàng trắng và 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Swarovski; tổng tài sản thiệt hại khoảng 75 triệu đồng.

Nguyễn Đình Quảng (SN 1989, trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, Hương Sơn) tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập tổ công tác để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Qua công tác sàng lọc đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã “khoanh vùng” 10 đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn.

Sau 24 giờ triển khai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã: Kim Hoa, Sơn Bằng, Sơn Phú, Tân Mỹ Hà (Hương Sơn) và Công an TP Vinh (Nghệ An) đã làm rõ Nguyễn Đình Quảng (SN 1989, trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, Hương Sơn) là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm nói trên khi y đang lẩn trốn tại TP Vinh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quảng khai nhận: Vào rạng sáng ngày 2/6/2021, Quảng đột nhập vào phòng ngủ của chị T. lấy trộm số tài sản trên, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Nguyễn Đình Quảng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản năm 2013, 2018; 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản năm 2008.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Hồ Trung Thành (SN 1997, trú tại thôn Hùng Sơn, Sơn Hàm, Hương Sơn)

Ngày 5/6/2021, Công an Hương Sơn tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) về việc vào tối ngày 4/6/2021, chị H. thuê phòng 207 - Nhà nghỉ Lê Xuân (tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) và đã bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus trị giá khoảng 4 triệu đồng và số tiền 1.140.000 đồng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Phố Châu và Công an xã Sơn Hàm đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh rà soát đối tượng nghi vấn, thông qua hệ thống camera giám sát để nắm di biến động của đối tượng.

Trước thành tích xuất sắc trong 3 ngày làm rõ được 2 vụ trộm cắp tài sản, sáng 7/6, Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện đã trao thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và các tập thể, cá nhân.

Sau gần 10 giờ nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, xác định Hồ Trung Thành (SN 1997, trú tại thôn Hùng Sơn, Sơn Hàm, Hương Sơn) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị H.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận: tối ngày 5/6/2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân, lợi dụng sở hở đã đột nhập vào phòng 207 - Nhà nghỉ Lê Xuân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Được biết, Thành có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2016.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiến tục thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

