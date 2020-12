3 thanh niên, một đêm bắt trộm 26 con gà ở... 3 huyện!

Phan Thanh Thiên (2004), Hồ Huy Hưng (2003) và Bùi Sỹ Diệu (2003), cùng trú tại xã Thuần Thiện (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bắt trộm 26 con gà của người dân ở Can Lộc, Lộc Hà và Nghi Xuân chỉ trong một đêm.

Từ trái sang: Hồ Huy Hưng, Phan Thanh Thiên cùng tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 7 giờ ngày 23/12/2020, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an Can Lộc) đã bắt giữ Phan Thanh Thiên và Hồ Huy Hưng khi cả hai đang bán 5 con gà tại chợ ở thị trấn Nghèn (Can Lộc). Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, triệu tập thêm Bùi Sỹ Diệu lên cơ quan công an để xác minh nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, với những tài liệu, bằng chứng cụ thể mà trinh sát đưa ra, các đối tượng đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cụ thể vào hồi 19 giờ ngày 22/12/2020, cả nhóm rủ nhau đi trộm gà bán lấy tiền tiêu xài. Hưng sử dụng xe máy chở cả nhóm vào thôn Làng Khang (xã Thuần Thiện) thăm dò tình hình. Sau nửa giờ, cả ba tiếp cận nhà ông Nguyễn Văn Tiệng ở Làng Khang. Hưng đứng ngoài đường trông xe, cảnh giới, còn Diệu và Thiên lợi dụng đêm tối, cổng nhà không đóng liền đi vào chuồng gà bắt trộm 8 con gà.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục trộm thêm 8 con gà của ông Nguyễn Văn Giới (ở xã Ích Hậu, Lộc Hà) và 10 con gà của anh Lê Văn Tý (ở xã Xuân Liên, Nghi Xuân). Tổng số gà các đối tượng trộm được là 26 con, trị giá khoảng 5,4 triệu đồng.

Được biết Phan Thanh Thiên hiện đang là đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và Bùi Sỹ Diệu đã từng có một tiền sự về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác.

Hiện, Công an Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Hưng, Diệu và Thiên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

C.T