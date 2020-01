Hà Tĩnh: 4 ngày đầu nghỉ tết chỉ xẩy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng

Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (29 tết đến mùng 2 tết) tại Hà Tĩnh chỉ xẩy ra 1 vụ TNGT nghiêm trọng.

CSGT Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trong 4 ngày đầu nghỉ Tết (từ 29 Tết đến mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - 23/1 đến 26/1), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người bị thương (so với 4 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 là giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 4 người bị thương).

Các bệnh viện tiếp nhận 113 trường hợp do va chạm giao thông (trong đó, riêng ngày 26/1, có 29 người phải nhập viện điều trị chấn thương: tại BVĐK tỉnh 20 trường hợp, BVĐK huyện Cẩm Xuyên 1 trường hợp, BVĐK thị xã Kỳ Anh 6 trường hợp, BVĐK huyện Nghi Xuân 1 trường, Can Lộc 1 trường hợp), giảm 76 trường hợp so với 4 ngày đầu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đức Phú