Hà Tĩnh: Bắt cán bộ địa chính “phù phép” hồ sơ chiếm đoạt trên 300 triệu đồng

Chiều 27/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Bửu (SN 1972) trú tại xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Bửu là công chức địa chính xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Bửu

Tháng 4/2019, UBND xã Cẩm Duệ phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức đấu giá các lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn Thống Nhất. Trong đó, ông P.V.T nộp đơn đấu giá 2 lô: 13, 14 và ông P.X.N nộp đơn đối với lô đất số 12.

Quá trình làm các thủ tục đấu giá đất, ông Nguyễn Văn Bửu - công chức địa chính xã Cẩm Duệ đã phối hợp với cơ quan đấu giá xây dựng các hồ sơ liên quan, hướng dẫn các hộ dân làm hồ sơ, thủ tục đấu giá theo quy định. Khi tham gia đấu giá ông P.V.T và ông P.X.N đã gặp và nhờ Bửu tư vấn, hướng dẫn việc đấu giá và giúp đỡ làm các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Ngày 8/5/2019, UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt kết quả đấu giá, trong đó ông P.V.T trúng đấu giá cả 2 lô đất 13 và 14; ông P.X.N trúng đấu giá lô đất số 12.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Bửu

Trong quá trình hỗ trợ 2 ông này làm các thủ tục liên quan, Nguyễn Văn Bữu đã cấu kết với một người đàn ông (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch) làm giả giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với lô đất số 13, chiếm đoạt 305.267.000 đồng.

Với hồ sơ, chứng từ liên quan, ngoài các lô đất 12 và 14 theo đúng quy định, lô đất số 13 cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu đất mang tên ông P.V.T.

Ngày 2/10/2019, khi biết hành vi của mình bị phát hiện, Bửu đã đến ngân hàng nộp lại số tiền 305.267.000 đồng.

Qua công tác giám định, lực lượng công an xác định một số tài liệu đã bị tẩy xóa, sửa chữa, không phục hồi được nội dung nguyên thủy. Xét thấy hành vi của Bửu phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bửu.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành lệnh xét khám khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Văn Bửu tại thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Lý Hồng Cường