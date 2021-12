Hà Tĩnh: Bắt đối tượng cộm cán, chuyên bán lẻ ma túy cho “con nghiện”

Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Đoài (SN 1976) trú tại xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Xuân Đoài

Theo tài liệu cơ quan công an, quá trình điều tra cho thấy, Trần Xuân Đoài là đối tượng cộm cán, có nhiều “đàn em” trên địa bàn, là “đại lý” bán ma túy cho các con nghiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhà ở của Trần Xuân Đoài được trang bị hệ thống camera dày đặc nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Ngoài ra, Trần Xuân Đoài còn thuê nhà tại các địa điểm khác nhau để thực hiện hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy.

Tang vật thu giữ từ vụ án

Sau một thời gian lập án đấu tranh, vào khoảng 18h ngày 16/12, tại thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ (Lộc Hà), Công an huyện Lộc Hà chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Mai Phụ bắt quả tang Trần Xuân Đoài đang có hành vi tàng trữ trái phép 4 gói ma túy tổng hợp.

Cơ quan CSĐT làm việc với Trần Xuân Đoài

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoài tại thành phố Vinh (Nghệ An), lực lượng công an thu thêm 5 gói ma túy tổng hợp, 3 kiếm, 38 viên đạn, 1 xe ô tô, 4 xe máy, 5 biển số xe ô tô các loại và một số tang vật khác có liên quan. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được là gần 92 gam ma túy tổng hợp.

Vụ án, hiện đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hồng Nhung – Sỹ Quý