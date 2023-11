Hà Tĩnh: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Vĩnh (SN 1999, trú tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Nguyễn Như Đức (SN 2001, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.