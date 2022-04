Hà Tĩnh: Bắt đối tượng “lướt” đất, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Dù chưa hoàn tất hợp đồng mua bán, nhưng Phạm Văn Tuấn (SN 1999) trú tại xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn lên mạng rao bán thửa đất cho người khác, rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Văn Tuấn

Phạm Văn Tuấn làm nghề môi giới bất động sản. Khoảng cuối năm 2021, Tuấn đã đồng ý mua thửa đất số 9553, tờ bản đồ số 14, diện tích 313m2 ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương (thuộc quyền sử dụng của anh Phan Hùng Mạnh) với giá 1.620.000.000 đồng.

Ngày 29/12/2021, Phạm Văn Tuấn làm hợp đồng đặt cọc 50 triệu đồng cho anh Phan Hùng Mạnh để mua thửa đất với thời hạn thanh toán tiền mua đất là 10 ngày. Tuy việc mua bán đất giữa Tuấn và anh Mạnh chưa hoàn thành, nhưng sau đó Tuấn đã sử dụng zalo mang tên “Phạm Tuấn” để đăng thông tin bán thửa đất trên.

Ngày 30/12/2021, Phạm Văn Tuấn nhận số tiền đặt cọc 100 triệu đồng bán thửa đất cho chị Phan Thị Thu (ở phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) với giá 1.670.000.000 đồng, thời hạn thanh toán tiền đất là 15 ngày.

Sau đó, việc mua bán giữa Tuấn và anh Mạnh không thành, Tuấn không có đất để giao cho chị Thu. Nhưng do cần tiền để chơi tiền ảo nên Tuấn đã nhiều lần lừa dối chị Thu về việc cần tiền để xử lý việc đất đai, để làm thủ tục công chứng các thửa đất khác... đề nghị chị này chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của Tuấn (Tuấn hứa với chị Thu sẽ trừ vào số tiền giao dịch thửa đất nêu trên).

Do tin tưởng lời của Tuấn, chị Thu đã 4 lần chuyển cho Tuấn với số tiền 1.565.000.000 đồng.

Khi đến thời hạn giao đất, Tuấn tiếp tục nói dối chị Thu do thủ tục ra bìa vẫn chưa xong nên phải ra tết Nguyên đán năm 2022 mới làm thủ tục công chứng được. Khi biết việc, chị Thu yêu cầu trả lại tiền và đề nghị hủy hợp đồng, Tuấn mới thú nhận là đã dùng số tiền chơi tiền ảo và không có khả năng hoàn tiền.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Văn Tuấn để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hồng Nhung