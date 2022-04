Hà Tĩnh: Bắt đối tượng sử dụng bìa đất giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Minh Hoàng (SN 1990, trú tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bảo Minh Hoàng.

Trước đó, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn A., trú tại TP Hà Tĩnh tố giác Nguyễn Bảo Minh Hoàng có hành vi sử dụng giấy tờ giả để vay tiền và chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an xác định: Khoảng từ năm 2015 đến 2016, giữa anh Nguyễn Văn A. và Nguyễn Bảo Minh Hoàng có quan hệ vay mượn tiền để đầu tư làm ăn. Đến khoảng năm 2020, số tiền Nguyễn Bảo Minh Hoàng đã vay của anh A. lên đến gần 2 tỷ đồng. Số tiền vay lớn nên anh A. yêu cầu Hoàng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để làm tin. Nguyễn Bảo Minh Hoàng đã đồng ý giao giấy CNQSDĐ số CO 068867 mang tên của mình cho anh A để được vay tiền.

Một thời gian sau, Hoàng đã đưa 1,2 tỉ đồng cho anh Nguyễn Văn A. để xin chuộc giấy CNQSDĐ số CO 068867 của mình trước đó về; số tiền nợ còn lại, Hoàng tiếp tục ghi nợ và trả dần theo cam kết.

Ngày 31/7/2020, Nguyễn Bảo Minh Hoàng làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất có giấy CNQSDĐ số CO 068867 cho một người khác. Nhưng do cần tiền trả nợ và đầu tư, Hoàng tiếp tục đến gặp anh A. để đề cập vấn đề vay thêm tiền, anh A. yêu cầu Hoàng phải đưa giấy CNQSDĐ lại để làm tin.

Do thửa đất có giấy CNQSDĐ số CO 068867 đã sang tên cho người khác, nên Hoàng nảy sinh ý định làm giấy CNQSDĐ giả đưa cho anh A. Hoàng liên lạc với một người đàn ông tên Tùng (Hoàng quen biết trong quá trình vay tiền qua App trên điện thoại), để nhờ làm giấy CNQSDĐ giả và các loại giấy tờ uỷ quyền cho anh A. với chi phí 6 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Hoàng nhận được giấy CNQSDĐ số CO 068867 giả mang tên mình và 2 hợp đồng ủy quyền cho anh A.

Sau khi có được CNQSDĐ giả, Hoàng liên lạc với anh A. đặt vấn đề đưa bìa đất và hợp đồng ủy quyền cho anh A. để được vay thêm tiền. Do tin tưởng giấy CNQSDĐ Hoàng đưa là thật và đã làm thủ tục ủy quyền cho mình, nên từ thời gian tháng 9/2021 đến nay, anh A. đã 4 lần chuyển khoản cho Nguyễn Bảo Minh Hoàng vay với tổng số tiền là 760 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền vay của anh A., Hoàng đều sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân và trả các khoản nợ trên App điện thoại.

Tới thời gian khoảng tháng 11/2021, do Nguyễn Bảo Minh Hoàng chậm trễ trong việc trả tiền lãi và tiền nợ gốc và hứa hẹn nhiều lần không trả tiền, nên anh A. đưa giấy CNQSDĐ của Hoàng đến Văn phòng công chứng Hồng Lam (địa chỉ số 160 đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh) thì phát hiện toàn bộ là giấy giả.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bảo Minh Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, do trong khoảng thời gian tháng 9/2021, Hoàng đang nợ nần một số cá nhân và một số App trên điện thoại với số tiền lớn nên để có tiền trả lãi hàng tháng, Hoàng đã nãy sinh ý định làm giấy CNQSDĐ và giấy tờ uỷ quyền giả để vay tiền trả nợ dần.

Với những thông tin tài liệu thi thập được, ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bảo Minh Hoàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ việc trên, Nguyễn Bảo Minh Hoàng còn thực hiện hành vi vay mượn một số cá nhân khác với thủ đoạn tương tự. Để đảm bảo việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đề nghị các cá nhân liên quan liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết. Mọi thông tin liên hệ: đồng chí Nguyễn Văn Nam - Điều tra viên, số điện thoại 0942.801.555.

Nga Nguyễn - Anh Cường