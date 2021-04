Hà Tĩnh: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy, phát hiện súng, dao trong nhà

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Lam (xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi tàng trữ 27 viên hồng phiến và một số “hàng nóng”.

Đối tượng Phạm Văn Lam bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 17h15 phút ngày 20/4, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04), Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm, Công an xã Sơn Lĩnh tiến hành kiểm tra đối tượng nghi vấn Phạm Văn Lam (SN 1969 ở thôn Lâm Thọ, xã Sơn Lâm, Hương Sơn) khi đang lưu thông trên đường.

Khám xét trong người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 20 viên hồng phiến cất giấu trong túi quần.

“Hàng nóng” được cơ quan chức năng thu giữ tại nhà đối tượng.

Qua khám xét nhà đối tượng Lam, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 viên hồng phiến, 1 khẩu súng thể thao cùng nhiều viên đạn, còng số 8, côn sắt, dao nhọn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Phạm Văn Lam khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ lai lịch để sử dụng dần.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hữu Trung