Hà Tĩnh: Bắt đối tượng trộm chó lúc rạng sáng

Phan Mạnh Linh (SN 1992, trú tại xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng một đối tượng khác đang trộm chó ở thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) thì bị người dân bắt quả tang.

Phan Mạnh Linh tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 19/4/2021, Phan Mạnh Linh cùng đối tượng tên Long (trú tại TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển xe mô tô đi dọc các tuyến đường thuộc thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) tìm chó để trộm.

Khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm chó tại tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc thì bị người dân phát hiện, truy hô và đuổi theo, bắt được Linh, còn Long trốn thoát.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận chỉ trong rạng sáng ngày 19/4 đã cùng Long trộm được 3 con chó ở tổ dân phố Khe Thờ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phan Mạnh Linh, về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Long.

Đức Anh