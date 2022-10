Hà Tĩnh: Bắt giam một “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Oanh.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, năm 2021, Phạm Thị Oanh đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đầu tư mua, bán đất nhưng sau đó giá đất giảm nên Oanh phải bán lỗ, kéo dài thời gian bán đất dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Do các khoản nợ quá hạn, bị chủ nợ liên tục đòi tiền nên Oanh đã gặp trao đổi với chị P.T.T. (SN 1971, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) bàn việc góp tiền mua đất, trả trước tiền lãi cho chị T. và hứa hẹn bán đất thu lợi nhuận cao, qua đó chiếm đoạt của chị này tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng.

Phạm Thị Oanh (trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) bị bắt tạm giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Oanh thông báo không còn khả năng thanh toán, chị T. đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 3/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Oanh để điều tra theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) - điều tra viên Nguyễn Văn Nam (SĐT 0942.801.555) để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

