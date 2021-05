Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng đập kính xe ô tô, trộm cắp tài sản

Liên tục trong 2 ngày: 22-23/5/2021, tại khu vực đồi núi thuộc thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) xẩy ra 4 vụ đập vỡ kính xe ô tô để lấy cắp 2 điện thoại di động và 17 triệu đồng.

4 đối tượng đập kính xe ô tô để lấy cắp tài sản trong 2 ngày: 22-23/5/2021.

Khu vực đồi núi thuộc thôn Quý Linh - nơi có đập Khe Xai (cách TP. Hà Tĩnh khoảng hơn 10km) là địa điểm du lịch tự phát thu hút nhiều người đến đây để thư giãn. Do đường đi vào rừng là đường đất nhỏ, vì vậy, những người đi xe ô tô phải dừng ngoài bìa rừng, rồi đi bộ sâu vào phía trong.

Trong 2 ngày (22 - 23/5/2021), người đi du lịch tại khu vực này liên tục bị đập vỡ kính xe ô tô (kính ở cánh cửa bên ghế lái hoặc cánh cửa bên ghế phụ xe ô tô) để lấy trộm tài sản trong xe.

Cụ thể: ngày 22/5/2021, anh Lê Văn Vũ (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, BKS 38B-015.69 đến du lịch, khi trở ra phát hiện cửa kính đã bị đập vỡ, kẻ gian đã lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung cùng với 5 triệu đồng để ở trong xe.

4 chiếc xe bị đập vỡ kính

Ngày 23/5/2021, tại khu vực nói trên tiếp tục có 3 chiếc xe ô tô bị đập cửa kính và lấy cắp tài sản, đó là: Xe ô tô Toyota Fortuner BKS 38A-216.12 của anh Trương Quang Tuấn (SN 1983, ở thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, Thạch Hà) bị lấy trộm số tiền 12 triệu để ở bên trong; xe ô tô Dawoo Lacetti BKS 38A-014.06 của anh Bùi Khắc Dũng (SN 1983, ở thôn Nam Thượng, xã Thạch Đài, Thạch Hà) và xe ô tô Kia Morning BKS 38A-159.48 của ông Phạm Chí Thúc (SN 1957, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) - 2 xe này bị đập vỡ kính nhưng do không bỏ tiền, tài sản trong xe nên không bị mất cắp.

Tang vật bị thu giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc nói trên, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Đến ngày 25/5/2021, công an huyện đã làm rõ 4 đối tượng gây ra các vụ việc trên, gồm: Đ.Q.T. (SN 2006), Đ.Q.D. (SN 2007) đều trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (T và D là 2 anh em ruột; đang là học sinh THCS); D.Q.K (SN 2005, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà - đã bỏ học); N.H.T (SN 2007, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc – đang là học sinh THCS).

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 6 điện thoại di động và một số tài sản khác.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồ Quang