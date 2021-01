Hà Tĩnh: Bắt một thanh niên thuê taxi đi giao 6 hộp pháo

Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thuê xe taxi, mang theo ba lô đựng pháo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Nguyễn Văn Nghĩa (áo đen) cùng tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 16h, ngày 8/1, qua tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Ninh Hà (thuộc xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh), Công an xã Kỳ Ninh đã phát hiện một chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Khi xe chạy đến địa phận thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh), Công an xã Kỳ Ninh đã chủ trì phối hợp với Công an xã Kỳ Hà ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa ngồi trong xe taxi mang theo một túi ba lô màu đen bên trong có chứa 6 hộp pháo với tổng trọng lượng 8,4 kg.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận là mang pháo đi giao cho người chưa rõ danh tính, chưa kịp giao thì bị bắt.

Hiện, Công an TX Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Nghĩa theo quy định của pháp luật.

Trương Minh