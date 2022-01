Hà Tĩnh bình yên trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Hà Tĩnh không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, phố phường TP Hà Tĩnh khá vắng người đi lại.

Trong 3 ngày nghỉ tết (ngày 1 - 3/1/2022), toàn tỉnh chỉ xẩy ra 1 vụ trộm cắp tài sản (trị giá khoảng 7 triệu đồng), lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang: 8 vụ/33 đối tượng đánh bạc, 4 vụ/10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ 1 – 3/1, Hà Tĩnh không xảy ra TNGT nghiêm trọng. Các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 37 trường hợp nhập viện do va chạm giao thông.

Công tác phân làn, phân luồng ứng trực trong 3 ngày nghỉ tết đảm bảo ATGT thông suốt. Tình hình giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy hoạt động bình thường.

Trong 3 ngày nghỉ tết, số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 185 xe với 1.569 lượt khách. Các tuyến xe buýt hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 302 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó phần lớn là vi phạm tốc độ (117 trường hợp) và vi phạm về mũ bảo hiểm (117 trường hợp)... Qua đó, tạm giữ 5 xe ô tô, 18 xe mô tô, phạt tiền gần 300 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đảm bảo ATGT trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, trên tuyến QL8 đoạn qua huyện Đức Thọ.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, Công an Hà Tĩnh đã chủ động bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, tai nạn thương tích, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự…

H-Đ