Hà Tĩnh: Chơi game bị vỡ nợ, đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền, vàng trị giá 350 triệu đồng

Do chơi game bị vỡ nợ, Nguyễn Văn Anh (SN 1997, trú thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà dân, phá két sắt lấy trộm khoảng 350 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh.

Vào khoảng 20 giờ ngày 22/1/2021, ông N.Đ.D (SN 1947, trú tại thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ, Lộc Hà) phát hiện tại nhà riêng bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 3.200 USD, 4,3 cây vàng, 7 triệu đồng, một số sổ tiết kiệm và giấy tờ với tổng trị giá tài sản khoảng 350 triệu đồng.

Sau một thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Thạch Hạ, Công an TP. Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bình Dương, ngày 1/2/2021, Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ được Nguyễn Văn Anh - thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên khi đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tang vật bị thu giữ

Được biết, trong quá trình gây án, Nguyễn Văn Anh đã sử dụng mũ len bịt mặt và đeo găng tay để phá két sắt lấy tài sản, sau khi gây án liền bỏ trốn khỏi địa phương… nên gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an.

Nguyễn Văn Anh là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Anh khai nhận, do quá trình chơi game bị vỡ nợ nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, đối tượng đã bán toàn bộ số USD, 5 chỉ vàng trong tổng số vàng trộm được để nộp tiền chơi game, mua 1 chiếc xe máy và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Huệ