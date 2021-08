Hà Tĩnh: Công an huyện Thạch Hà khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Trần Xuân Phong (SN 1989, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Xuân Phong

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 11/8/2021, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Long, Công an xã Việt Tiến (Thạch Hà) tuần tra kiểm soát tại khu vực tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Ba Giang, xã Việt Tiến), phát hiện Trần Xuân Phong có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma tuý nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên người Trần Xuân Phong 0,2951 gam Methaphetamin và một số tang vật có liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Xuân Phong khai nhận mua số ma tuý trên về chưa kịp sử dụng thì bị bắt giữ.

Hồ Quang