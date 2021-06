Hà Tĩnh: Công an thị xã Kỳ Anh phá ổ nhóm trộm chó liên huyện

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây trộm chó để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.