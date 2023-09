Hà Tĩnh đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, giải pháp nên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tuy kéo dài nhiều ngày nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.

Các khu, điểm du lịch biển ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Xác định kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, lực lượng chức năng toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp xử lý những vấn đề có thể nảy sinh, quyết tâm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Là một trong những lực lượng “chủ công” trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn, Công an tỉnh chủ động xây dựng ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, đảm bảo quân số xử lý các tình huống có thể xảy ra một cách kịp thời, hiệu quả.

Tối 1/9, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Tổ tuần tra 238 Công an huyện Hương Sơn phát hiện đối tượng Đào Viết Nh. (SN 1981, trú tại TDP6, thị trấn Phố Châu) dương tính với ma túy.

Công an các đơn vị đã phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với lực lượng làm công tác an ninh tại địa bàn nắm bắt thông tin, dự báo tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền có phương án, giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra.

Lực lượng chức năng bố trí công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và trật tự ATGT trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, không để bị động hoặc để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT, ùn tắc giao thông.

Công tác kiểm tra lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, cũng được lực lượng công an các cấp tập trung làm tốt.

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong những ngày nghỉ lễ.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 2 cấp và công an cấp xã bố trí nhân lực, thiết bị để cấp căn cước công dân, cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, nhất là với công dân làm ăn, học tập xa quê trở về địa phương.

Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT 2 cấp tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra lưu động, kết hợp với các tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT.

Đội CSGT-TT Công an huyện Thạch Hà kiểm tra phương tiện vận tải trên tuyến tỉnh lộ 550.

Với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn. Theo đó, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng buôn lậu, 1 vụ/1 đối tượng khai thác tài nguyên trái phép, 3 vụ/3 đối tượng phạm pháp về ma túy, thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp…

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng toàn tỉnh lập biên bản, xử lý 560 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt số tiền hơn 870 triệu đồng, tước GPLX 80 trường hợp, tạm giữ 9 ô tô, 145 mô tô, 5 phương tiện khác. Các vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ quá tải…

Thanh tra Giao thông kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách tại bến xe Hà Tĩnh.

Liên quan tới tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh không xảy ra TNGT nghiêm trọng. Tại tất cả các bến xe có kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ, cuối ngày không có hành khách tồn đọng. Số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 478 lượt xe với 7.802 lượt khách; các tuyến xe buýt nội tỉnh và tỉnh liền kề hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa hoạt động bình thường, thông suốt; các đoạn tuyến đang trong quá trình bảo trì, nâng cấp mở rộng được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT.

Lực lượng Thanh tra giao thông đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách tại bến xe Hà Tĩnh. Qua kiểm tra tại bến xe, các chủ phương tiện, lái xe cơ bản chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách.

Văn Đức - Hồng Nhung