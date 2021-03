Hà Tĩnh: Đâm xe khách móp đầu, xe tải lao xuống ruộng, tài xế bị thương

Vụ tại nạn xẩy ra tại km5+300 trên QL 8A, thuộc thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vào khoảng 08h30 sáng nay (24/3), xe ôtô khách BKS 38B-015.33, do tài xế Hoàng Đình Khánh (SN 1989, trú tại thôn 7, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đi theo hướng Hồng Lĩnh - Đức Thọ đã bị xe ô tô tải BKS 37N-9439, do anh Trần Đình Quang (SN 1971, trú tại thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) đi theo đường nhánh thuộc thôn Quang Tiến, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ ra Quốc lộ 8A đâm vào.

Hậu quả, xe khách bị móp phần đầu, xe tải lao xuống ruộng; tài xế xe tải Trần Đình Quang bị thương.

Cú va chạm đã khiến hàng chục người trên xe khách một phen hú vía. Cơ quan chức năng huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ tai nạn.

Hoàng Nguyên