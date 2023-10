Hà Tĩnh: Đầu kéo va chạm ô tô, lưu thông trên quốc lộ 1 gặp khó

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với ô tô trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khiến phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc gặp khó khăn.

Video: Hiện trường vụ TNGT giữa xe đầu kéo và ô tô trên quốc lộ 1.

Vụ TNGT xảy ra lúc 8h45’ ngày 22/10 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS Hà Nội kéo rơ-mooc lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc.

Vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Khi phương tiện này di chuyển tới Km533+202 quốc lộ 1 đoạn gần cầu Mụ Diện thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh thì xảy ra va chạm với ô tô con chạy cùng chiều do một phụ nữ cầm lái.

Vụ TNGT may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến ô tô con bị hư hỏng phần hông và đuôi xe.

Phương tiện di chuyển theo hướng Nam - Bắc buộc phải đi vào làn dành cho hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Vụ TNGT khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc bị ùn ứ và các phương tiện buộc phải di chuyển vào làn dành cho hướng Bắc - Nam để tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo về vụ việc, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an xã Cẩm Thịnh có mặt phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Hưng Đức