Hà Tĩnh: Giải cứu 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chỉ trong thời gian ngắn, 4 người dân mắc kẹt trong đám cháy ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ, chữa cháy đưa 4 người mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Vào lúc 1h22 phút sáng ngày 17/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận tin báo cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo Linh Phong Kids của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1996, số 16, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để triển khai nhiệm vụ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người và nhiều tài sản đang mắc kẹt trong khu vực cháy; đám cháy có khả năng cháy lan, ảnh hưởng đến các gia đình liền kề.

Xác định tính chất nguy hiểm của đám cháy, lực lượng đã lập tức tổ chức triển khai đội hình để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và chống cháy lan.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang bên cạnh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ, 4 người mắc kẹt đã ra ngoài an toàn; đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH cũng phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Hưng Trí và bà con nhân dân di chuyển tài sản ước tính hàng tỷ đồng của hộ kinh doanh ra khu vực an toàn; ngăn không cho cháy lan sang các nhà liền kề.

Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thu Trang - Mạnh Tuấn