Hà Tĩnh: Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ và giáo viên, y tế xã can tội đánh bạc

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phú - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng can tội đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 23/1/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang: Thái Ngọc Tới (SN 1966, trú tại thôn Ngọc Lâm), Đinh Trọng Quốc (SN 1976, trú tại thôn Trung Đại Lâm), Nguyễn Hồng Lam (SN 1970, trú tại thôn Đức Hương Quang), cùng thuộc xã Lâm Trung Thủy); Phan Đình Song (SN 1967), trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng.

Cả 4 người này đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại xã Lâm Trung Thủy và xã An Dũng.

Trong đó, Đinh Trọng Quốc tại thời điểm bị bắt đang là Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tới là Trạm phó Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam - giáo viên Trường THCS Thanh Dũng; Phan Đình Song - nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng).

4 đối tượng “sát phạt” nhau bằng hình thức đánh phỏm. Ảnh tư liệu

Tại thời điểm bị bắt, 4 đối tượng đang “sát phạt” nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh phỏm ăn tiền tại nhà Thái Ngọc Tới.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tulơkhơ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên.

Đức Phú