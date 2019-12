Hà Tĩnh: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh lập khống hồ sơ, mua bán hóa đơn

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, xã Đức Bồng (Vũ Quang) về tội “Trốn thuế” và Trần Văn Ân (SN 1956) xã Thái Yên (Đức Thọ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Khai thác cát ở mỏ lộ thiên tại bãi bồi sông Ngàn Sâu, xóm Hương Đại, xã Đức Hương (Vũ Quang)

Công ty TNHH Quyết Thắng kinh doanh: Khai thác đất, đá, cát sỏi, xây dựng; được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 227/GP-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại bãi bồi sông Ngàn Sâu, xóm Hương Đại, xã Đức Hương (Vũ Quang – Hà Tĩnh) với quy mô diện tích khai thác là 1,5 ha, công suất cho phép là 10.000m3/năm; trữ lượng địa chất: 57.472,7m3.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện năm 2018, Nguyễn Xuân Lộc – Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống Hợp đồng kinh tế số 01/2018/HĐKT ngày 2/1/2018 để mua hóa đơn khống số 0016873 ngày 12/01/2018 ghi nội dung số lượng 12.000m3 cát, giá trị 840 triệu đồng của hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân tại xã Thái Yên (Đức Thọ) nhằm hợp thức sản lượng 9.940 m3 cát được khai thác tại mỏ và 2.060 m3 cát mua trôi nổi không có hóa đơn.

Sau đó, Công ty TNHH Quyết Thắng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn này để kê khai, quyết toán chi phí số lượng cát đầu vào công ty mua sử dụng xây dựng thi công các công trình. Hành vi của Công ty TNHH Quyết Thắng là hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Số thuế mà Công ty TNHH Quyết Thắng gây thiệt hại cho nhà nước là 289.758.000 đồng.

Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân không có giấy phép khai thác cát, không có bãi tập kết; không có phương tiện vận tải để kinh doanh mặt hàng cát xây dựng nhưng đã xuất bán 51 hóa đơn bán hàng cát với tổng số lượng cát ghi trên hóa đơn là 88.360 m3 và tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 6.153.550.000 đồng cho 5 công ty.

Để hợp thức khối lượng cát ghi xuất trong 51 hóa đơn nêu trên, Trần Văn Ân đã lập khống các hợp đồng mua cát đầu vào, tên tuổi, địa chỉ người bán trong các hợp đồng này đều không có thật

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng) về tội “Trốn thuế” và khởi tố bị can đối với Trần Văn Ân (xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lý Hoàng