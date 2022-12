Hà Tĩnh: Khởi tố “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thuý, SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh trực tiếp làm việc với đối tượng Thúy

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đơn vị nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1983, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về việc chị bị Võ Thị Phương Thuý (SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,149 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung tiền mua bất động sản và lừa đảo thông qua việc cho khách vay để đảo khế ngân hàng, vay trả tiền mua bất động sản.

Sau khi tiếp nhận, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, cơ quan công an xác định: Khoảng đầu tháng 9/2021, do Võ Thị Phương Thuý biết gia đình chị N.T.H có thửa đất diện tích 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp. Thuý đã chủ động gặp gỡ gia đình chị N.T.H và giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên “chạy bìa đỏ” cho các hộ dân trên địa bàn, Thuý đưa ra mức giá là 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ, do tin tưởng nên chị N.T.H đã chuyển cho Thuý số tiền 180 triệu đồng.

Biết chị N.T.H đã tin tưởng mình, Võ Thị Phương Thuý đưa ra thông tin gian dối rằng Thuý đang tự bỏ tiền ra để “chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ Thuý sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H cùng chi tiền, Thúy bỏ công “chạy bìa đỏ”, khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy

Tin tưởng lời của Thúy, chị H. đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền 2,821 tỷ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”. Tuy nhiên, sau khi chị H chuyển tiền Thúy không làm bất cứ hồ sơ, thủ tục nào để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chiếm đoạt, sử dụng để chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tiếp đó, ngày 20/12/2021, Võ Thị Phương Thúy đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 600m2 của ông Đ.B.Đ. (SN 1947, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) với giá hơn 2,16 tỷ đồng. Đến hẹn hợp đồng Thúy không đủ tiền để thanh toán nên hai bên thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc, ông Đ. trả lại cho Thúy số tiền đã thanh toán.

Tuy nhiên, Thuý vẫn đưa tin đang cùng với một người khác chung tiền mua thửa đất của ông Đ.; đã đặt cọc 1 tỷ đồng nhưng người mua chung không mua nữa nên Thúy không đủ tiền trả; Thúy sẽ tách thửa đất thành 4 thửa, rủ chị N.T.H mua 1 thửa có diện tích 140m2 với giá 650 triệu đồng.

Tin tưởng Thúy nên chị H đồng ý và chuyển cho Thúy số tiền 240 triệu đồng để chung tiền mua thửa đất của ông Đ. Số tiền này Thúy không dùng để mua đất như đã hứa mà sử dụng cá cược đỏ đen và trả nợ.

Ngày 21/12/2021, Võ Thị Phương Thúy tiếp tục rủ chị H chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m2 của chị N.T.V ở xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với giá 700 triệu đồng. Tin tưởng Thúy, chị N.T.H đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H. đã đặt cọc cho chị V. 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị H., nhưng thực tế Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H.

Bên cạnh đó, Võ Thị Phương Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị N.T.H chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, H đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thúy không dùng để cho người khác vay mà chiếm đoạt, sử dụng chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và chiếm đoạt của chị N.T.H thông qua các hình thức trên là 4,149 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ai là người bị hại trong vụ án đề nghị trực tiếp liên hệ với Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn, giải quyết. Số điện thoại liên hệ: Trực ban hình sự số 0692928312, số điện thoại điều tra viên Nguyễn Anh Đức 0888307919, Lê Thái Hà 0943.288.788.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý - Văn Hùng