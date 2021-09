Hà Tĩnh không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông ở Hà Tĩnh được đảm bảo, không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện, đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, tính từ 0h ngày 2/9 tới 9h ngày 3/9, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Tại các bệnh viện và cơ sở y tế tiếp nhận 11 trường hợp bị thương nhẹ do va chạm giao thông, trong đó, BVĐK tỉnh 6 trường hợp, BVĐK TP Hà Tĩnh 2 trường hợp...

Để bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, hạn chế tối đa xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (kéo dài 4 ngày từ 2-5/9), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng phương án, kế hoạch kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, CSGT bố trí, phân công lực lượng, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường...

V.Đ