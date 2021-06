Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát chặt xe khách từ các tỉnh ra vào địa bàn

Để ngăn chặn nguồn lây Covid-19 từ các phương tiện vận tải hành khách, Hà Tĩnh đã thiết lập 2 chốt kiểm soát chốt chặn ở cửa ngõ nhằm kiểm tra, kiểm soát lượng xe khách, hành khách ra vào địa bàn.

Video: chốt kiểm soát liên ngành phía Nam phát hiện phương tiện vận chuyển khách mà không có lệnh xuất bến

Những ngày này, tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam (Km 590+400 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trời nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ cao lại có gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn (gió Lào) thổi khiến nắng nóng thêm phần ngột ngạt, oi bức.

Các phương tiện ra vào Hà Tĩnh đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. (Trong ảnh: Chốt kiểm soát liên ngành phía Nam kiểm tra xe khách mang BKS 75B – 012.79 chạy từ Bình Dương về Nghệ An chiều 28/6).

Làm việc trong thời tiết không thuận lợi khi phải chịu cái nóng phả hầm hập từ mặt đường nhưng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát vẫn ngày đêm bám đường kiểm soát chặt chẽ lượng xe khách từ các tỉnh phía Nam di chuyển vào Hà Tĩnh.

Lúc 15h ngày 28/6, chốt kiểm soát phát hiện xe khách mang BKS 75B-012.79 do tài xế Trần Văn Năm (SN 1971, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc nên yêu cầu dừng kiểm tra. Trên phương tiện lúc này có 11 hành khách ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Hà Nội.

Tổ kiểm soát kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của các phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy xe khách chạy tuyến bến xe Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) – bến xe An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương). Sáng 26/6, xe xuất phát ở Nghệ An và một ngày sau, chạy từ Bình Dương trở ra. Nhà xe này có thực hiện việc ghi chép lịch trình lên, xuống và số điện thoại của hành khách; đeo khẩu trang đầy đủ nhưng lại không có lệnh xuất bến của bến xe An Phú.

“Trong đó (Bình Dương – PV) dịch bệnh phức tạp nên bến họ không cho vào, cấm luôn” - tài xế Trần Văn Năm thừa nhận.

Hành khách chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi đi trên xe.

Sau khi giải thích rõ cho tài xế, các lực lượng ở chốt kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt lỗi không có lệnh vận chuyển đối với vận chuyển hành khách.

Trước đó một ngày, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam cũng đã phát hiện xe khách mang BKS 38B - 014.45 do tài xế Nguyễn Đình Tuyên (SN 1988, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) chở 11 hành khách, di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Nghệ An cũng không có lệnh xuất bến.

Tài xế xe khách BKS 75B-012.79 bị lập biên bản về lỗi không có lệnh xuất bến từ bến xe ở Bình Dương.

Theo Thiếu tá Hoàng Đình Thành – Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Hà Tĩnh), lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên người dân Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh nói chung đã hạn chế đi lại, vì thế lượng xe khách ra vào Hà Tĩnh cũng giảm đi khá nhiều.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lượt phương tiện xe khách từ các tỉnh phía Nam di chuyển qua tỉnh Hà Tĩnh. Số lượng hành khách dừng xuống Hà Tĩnh vào khoảng 100 người/ngày đêm. Danh sách tài xế, phụ xe cũng như các hành khách đều được chốt kiểm soát thu thập lại, gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh dừng các phương tiện xe khách để kiểm tra. (Ảnh chụp chiều tối 28/6).

Cùng thời điểm này, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Bắc (tại Km 469+300 trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) cũng đang nỗ lực kiểm soát lượng xe khách từ các tỉnh phía Bắc ra vào Hà Tĩnh.

Trong ca trực từ 12h tới 18h ngày 28/6, chốt kiểm soát phía Bắc ghi nhận 39 phương tiện xe khách vào địa bàn. Trong số các hành khách thì có 49 người xuống các địa điểm ở Hà Tĩnh.

Danh sách hành khách được các nhà xe ghi chép đầy đủ.

Với việc thành lập 2 chốt kiểm soát liên ngành do Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và công an địa phương, thì tất cả các phương tiện vận tải hành khách ra vào Hà Tĩnh đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Theo đó, các xe khách ra vào Hà Tĩnh khi đi qua các chốt đều phải dừng lại để tổ liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách; việc lập danh sách, lịch trình lên xuống, số điện thoại của hành khách gửi về Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ CSGT ở chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Bắc thu thập thông tin về danh sách, lịch trình lên xuống, số điện thoại của hành khách gửi về Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. (Ảnh chụp tối 28/6).

“Chốt kiểm soát hoạt động 24/24h và không bỏ sót bất kỳ phương tiện vận tải hành khách nào. Những xe khách nào không chấp hành nghiêm các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm”, Trung tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Hà Tĩnh) thông tin.

Ông Lê Viết Hải - Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh, thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam cho hay: Qua kiểm tra các phương tiện xe khách ra vào địa bàn cho thấy, các đơn vị vận tải đã chấp hành khá tốt việc khai báo y tế, ghi chép thông tin của hành khách, đeo khẩu trang, số lượng hành khách được phép chở.

Bên cạnh việc phối hợp với lực lượng CSGT xử lý vi phạm, chốt kiểm soát cũng tuyên truyền, nhắc nhở các nhà xe, hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Văn Đức