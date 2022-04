Hà Tĩnh kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải, đảm bảo ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5

Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ phương tiện cơi nới thành thùng tháo dỡ tại chỗ cũng như đưa xe về xưởng để cắt bỏ phần gia cố thêm nhằm hoàn trả lại kích thước ban đầu.

Video: Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh xử lý vi phạm

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sau hơn 1 tuần ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã lập biên bản 531 trường hợp vi phạm, trong đó có 507 trường hợp chấp hành xử phạt, nộp kho bạc Nhà nước gần 800 triệu đồng; tạm giữ 61 mô tô, 14 ô tô và 2 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe đối với 76 trường hợp.

Các chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành hạ tải khi bị phát hiện chở quả tải.

Theo chân tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh trong những ngày cao điểm, chúng tôi thấy, bên cạnh việc xử lý các lỗi vi phạm hành chính về trật tự ATGT, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý tình trạng các phương tiện cơi nới thành, thùng, quá khổ, quá tải… trên các tuyến đường.

Sau khi nhắc nhở, hướng dẫn ký cam kết không tái phạm, lực lượng CSGT cũng yêu cầu chủ phương tiện khắc phục vi phạm tại chỗ bằng cách hạ tải (đối với xe quá tải), tháo dỡ, cắt bỏ thành, thùng (đối với xe cơi nới). Hầu hết chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành khắc phục, di chuyển xe đến các xưởng sửa chữa để cắt bỏ phần thành, thùng hàng tự cơi nới trái quy định.

Chủ phương tiện vi phạm cũng phải xử lý vật liệu sau khi hạ tải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Anh Trần Lê Hoan - chủ phương tiên vi phạm xe chở quá tải ở phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) cho biết, được lực lượng CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, chúng tôi nhận ra lỗi sai trong quá trình sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa. Tôi đã thực hiện khắc phục tại chỗ và ký cam kết không tái phạm. Chúng tôi cũng sẽ cẩn trọng hơn trong quá trình điều khiển phương tiện, đảm bảo tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Các trường hợp phương tiện cơi nới thành, thùng thực hiện tháo dỡ tại chỗ.

Tương tự, anh Trương Quang Linh (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) cho hay, để tăng lợi nhuận, tôi đã cơi nới nhằm chở hàng hóa quá thành, thùng xe theo quy định và làm rơi vãi vật liệu ra đường. Được nhắc nhở, chúng tôi đã thực hiện hạ tải, tháo dỡ phần thành thùng xe đã cơi nới ngay tại chỗ. Thời gian tới, tôi cam kết sử dụng phương tiện chở hàng hóa đúng trọng tải và nhắc nhở đồng nghiệp tuân thủ quy định, lái xe đúng luật.

Lực lượng CSGT nhắc nhở, tuyên truyền các tài xế tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ.

Trung tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội Cơ động dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết, trong đợt cao điểm này, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, huy động và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là ở những cung đường, giờ cao điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Theo đó, kiên quyết xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định...

Các chủ phương tiện cũng ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tổ công tác đặc biệt của đơn vị là lực lượng chủ lực có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch. Đơn vị cũng sẽ tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề như: quá tải, quá khách, quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, xe chở vật liệu xây dựng vi phạm...

Hầu hết chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành khắc phục, di chuyển xe đến các xưởng sửa chữa để cắt bỏ phần thành, thùng hàng tự cơi nới trái quy định.

Được biết, từ ngày 15/4 đến nay, Phòng CSGT đã lập 273 biên bản phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; riêng tổ công tác đặc biệt lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 120 triệu đồng.

Dương Chiến – Anh Tấn