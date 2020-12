Hà Tĩnh mạnh tay xử lý nạn buôn bán, vận chuyển pháo dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm 2020, dù số vụ phạm tội về pháo mà lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt được giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Giảm số vụ, tăng tính chất

Nằm ở vị trí trung tâm Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), TX Kỳ Anh trở thành địa bàn trung chuyển được các đối tượng buôn lậu pháo nhắm đến.

Hai đối tượng Nguyễn Việt Huy (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Thanh Thỏa (thứ 3 từ trái sang) tại cơ quan điều tra.

Trung tá Trần Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an TX Kỳ Anh) cho biết: “Đợt cao điểm vừa qua (15/11 đến nay), đơn vị đã khởi tố 2 vụ, bắt giữ 3 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 40 kg pháo (so với năm 2019 giảm 8 vụ/10 đối tượng, thu giữ 61,9 kg pháo)”.

Phan Ngọc Linh (SN 1994, trú tại xã Quảng Tân, TX Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển xe máy chở 27,4 kg pháo mang ra TX Kỳ Anh bán thì bị bắt.(Ảnh: Nhung Cường Trang).

Theo số liệu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh), trong đợt cao điểm vừa qua (từ 15/11/2020 đến nay), lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 60 vụ/97 đối tượng; thu giữ 527,6 kg pháo; 6,3 kg thuốc pháo; đã khởi tố 14 vụ/15 bị can; nhiều nhất tại địa bàn Can Lộc, Thạch Hà, TX Kỳ Anh...

Các con số này đã giảm so với năm 2019. Cùng kỳ năm trước, lực lượng chức năng đã bắt giữ 83 vụ/110 đối tượng; thu giữ hơn 1.000 kg pháo các loại; khởi tố 14 vụ/18 bị can; xử phạt hành chính 46 vụ với số tiền gần 85 triệu đồng.

Tuy nhiên, tính chất các vụ phạm tội về pháo tinh vi hơn trước. Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh), nếu như mọi năm, thường có một đầu mối buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép thì năm nay, các đối tượng lại hoạt động theo đường dây. Chiến công từ chuyên án “20P” của Công an huyện Can Lộc là một ví dụ điển hình.

Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Viết Phong, Võ Văn Nga, Nguyễn Xuân Tiến và tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Quý Ngà).

Ngày 19/12/2020, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, gồm: Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983), Lê Thành Đạt (SN 2003), Bùi Sỹ Thắng (SN 2003) và Bùi Văn Diện (SN 2004) cùng trú tại xã Thuần Thiện (Can Lộc); thu giữ 50 kg pháo.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, ngày 20/12/2020, Tiến khai nhận đã cùng với Nguyễn Viết Phong (SN 1990, trú thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, Can Lộc) mua pháo từ Quảng Bình về bán kiếm lời. Khám xét nhà ở của Phong, Công an huyện Can Lộc đã vận động đối tượng giao nộp 60 kg pháo.

Đến 16h45’ cùng ngày, Võ Văn Nga (SN 1982, trú tại xã Tùng Lộc, Can Lộc) đến đầu thú về hành vi tàng trữ pháo trái phép, giao nộp 8 kg pháo và khai nhận đã mua số pháo trên của Nguyễn Xuân Tiến.

4 học sinh gồm L.X.T (SN 2007, trú tại xã Thạch Châu); L.H.Đ (SN 2007), Q.H.B (SN 2007), P.T.T (SN 2006) cùng trú tại xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) tham gia chế tạo pháo để sử dụng. (Ảnh: Đức Hoàng).

Ngoài việc hoạt động theo đường dây, năm 2020, tình trạng học sinh tự chế tạo pháo lậu đang có xu hướng gia tăng. Các em tự đặt mua các hóa chất như: lưu huỳnh, kali... qua mạng rồi tự mày mò, tìm cách chế tạo pháo trong khi chưa hiểu hết tác hại từ việc làm này. Tình trạng này nếu không được ngăn chặn kịp thời, dứt điểm sẽ gây hậu quả khó lường.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Sáng 12/11/2020, TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Hoàng Bích (SN 1988, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) 8 năm tù giam về tội “buôn bán hàng cấm”.

Sáng 12/11/2020, TAND huyện Can Lộc đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm đối với Hoàng Bích (SN 1988, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) về tội “buôn bán hàng cấm”.

Hành vi vận chuyển 172 kg pháo nổ nhằm mục đích buôn bán của Hoàng Bích vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 190, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 8-15 năm. Dù Hoàng Bích có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ; tuy nhiên, xét tính chất, mức độ nguy hiểm từ hành vi bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Theo đánh giá từ phía cơ quan chuyên môn và những người tham dự phiên tòa, đây là mức án nghiêm minh, thể hiện tính răn đe của pháp luật và mang ý nghĩa phòng ngừa chung.

Thời gian tới, các vụ án liên quan tới hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép sẽ được cơ quan tố tụng tại Hà Tĩnh lựa chọn làm án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm mục đích tuyên truyền, răn đe.

Đây cũng là giải pháp được Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc đề cập tới. Theo đó, ngoài việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân; đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện xử lý nghiêm các tội phạm về pháo.

102 chủ cơ sở kinh doanh tại thị xã Kỳ Anh thực hiện ký cam kết về quy định quản lý, sử dụng pháo nổ theo Nghị định 137.

Nhằm chung tay đấu tranh, ngăn chặn nạn pháo lậu dịp cuối năm, Công an TX Kỳ Anh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh, đầu tư có điều kiện trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết tiến hành rút giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm theo pháp luật nếu các cơ sở cố tình vi phạm.

Ngoài vai trò chủ công của ngành công an, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân nói không với buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ; nâng cao nhận thức của người dân về các quy định mới tại Nghị định 137/2020.

Cùng với đó, tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (TP Hà Tĩnh) cho hay: Theo pháp luật hiện hành và Nghị định số137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ. Theo đó, mức xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 40 triệu đồng đối với việc lưu hành giấy phép về quản lý, sử dụng pháo hoa không còn giá trị sử dụng; sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo... Về mức xử lý hình sự, việc sản xuất, buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm; tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Người đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, nếu buôn bán hoặc vận chuyển pháo trái phép qua biên giới sẽ phải chịu trách nhiệm về tội buôn lậu hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thùy Dương